Раскрыты вероятные цели для новых ударов российским «Орешником»
Депутат Колесник допустил удары «Орешником» по центрам принятия решений ВСУ
Новыми целями «Орешника» могут стать не только военные объекты на территории Украины. Не исключено, что Россия может нанести удар по объектам, угрожающим нашей безопасности в других странах. Таким мнением поделился депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Новые цели могут быть любые, это довольно закрытая вещь. Могут огрести военные предприятия, могут быть нанесены удары по другим объектам, представляющим угрозу нашей безопасности», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Депутат также допустил удары по другим странам в случае проявления агрессии в адрес России. Он считает, что в первую очередь надо задуматься государства, поставляющим оружие на Украину. Их не спасёт даже членство в НАТО, поскольку США не будут вступаться за всех, уверен Колесник.
Парламентарий подчеркнул, что возможные удары «Орешником» будут наноситься исключительно по военным целям, в том числе по центрам принятия решения Киева в Великобритании, Лондоне и Бельгии. При этом мирному населению опасаться нечего, добавил депутат.
Ранее стало известно о попытке Киева атаковать место запуска «Орешника». Вероятно, ВСУ хотели продемонстрировать миру свою мощь, но у них ничего не получилось. Теперь украинцам стоит ждать ответа от России на эту неудавшуюся попытку, заявили в Госдуме.
Напомним, 21 ноября ВС России применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары ВСУ по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Президент России Владимир Путин заверил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Спустя неделю ВСУ в первый раз попытались атаковать Капустин Яр, откуда запускали «Орешник», но ПВО отразила удар.
Midjourney / Life.ru