Раскрыты вероятные цели для новых ударов российским «Орешником»

Новыми целями «Орешника» могут стать не только военные объекты на территории Украины. Не исключено, что Россия может нанести удар по объектам, угрожающим нашей безопасности в других странах. Таким мнением поделился депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Новые цели могут быть любые, это довольно закрытая вещь. Могут огрести военные предприятия, могут быть нанесены удары по другим объектам, представляющим угрозу нашей безопасности», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Депутат также допустил удары по другим странам в случае проявления агрессии в адрес России. Он считает, что в первую очередь надо задуматься государства, поставляющим оружие на Украину. Их не спасёт даже членство в НАТО, поскольку США не будут вступаться за всех, уверен Колесник.