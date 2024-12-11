Специальная военная операция (СВО)
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«Орешник» (ракета)

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Регион
11 декабря, 12:45

«Таких ракет у американцев нет»: Военные эксперты раскрыли, почему комплекс THAAD не справится с «Орешником»

Эксперт Литовкин: Комплекс THAAD не способен перехватить гиперзвуковой «Орешник»

Все заявления о том, что американский противоракетный комплекс (ПРО) THAAD якобы может перехватить «Орешник» являются «бредом сивой кобылы, заявил Life.ru военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, США не располагают ракетами достаточной скорости и оснащённости.

Для того чтобы перехватить ракету «Орешник», надо, чтобы ракеты ПРО летали со скоростью, которая выше, чем скорость полёта ракеты «Орешника». У американцев нет таких ракет, которые могут летать с гиперзвуковой скоростью выше 5,5-6 махов. А Орешник летает со скоростью 10 махов. <...> Поэтому говорить, что THAAD может что-то перехватить… Бред сивой кобылы.

Виктор Литовкин

Военный эксперт, полковник в отставке

Для того чтобы перехватить ракету «Орешник», надо, чтобы ракеты ПРО летали со скоростью, которая выше, чем скорость полёта ракеты «Орешника». У американцев нет таких ракет, которые могут летать с гиперзвуковой скоростью выше 5,5-6 махов. А Орешник летает со скоростью 10 махов. &lt;...&gt; Поэтому говорить, что THAAD может что-то перехватить… Бред сивой кобылы.
Для того чтобы перехватить ракету «Орешник», надо, чтобы ракеты ПРО летали со скоростью, которая выше, чем скорость полёта ракеты «Орешника». У американцев нет таких ракет, которые могут летать с гиперзвуковой скоростью выше 5,5-6 махов. А Орешник летает со скоростью 10 махов. &lt;...&gt; Поэтому говорить, что THAAD может что-то перехватить… Бред сивой кобылы.

Ситуацию прокомментировал и военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко. По его словам, попытка Владимира Зеленского защититься от «Орешника» при помощи THAAD заведомо провальная, так как данное оружие действует по аналогии с «летающей кувалдой» — американская ракета должна точно попасть в цель для перехвата. Тимошенко также подчеркнул, что «Орешник» движется по баллистической траектории, из-за чего преимущество в скорости оказывается далеко не на стороне американского комплекса ПРО.

Эксперт отметил, что даже в том случае, если THAAD разместят в Польше, Украине вряд ли удастся ударить по «Орешнику», так как учитывается в данном случае многие нюансы — скорость, момент пуска, расстояние. Тем более, даже в Штатах высказывались сомнения в успешности проведения подобной операции, подытожил Тимошенко.

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Напомним, Украина запросила у США ПРО THAAD и Arrow для защиты от «Орешника». Стоимость противоракетной системы THAAD составляет 3 млрд долларов. Украинские СМИ отмечали, что Киев уже обращался к Вашингтону с таким запросом в декабре, но получил отказ.

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Wikipedia

Екатерина Хмелева
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