«Таких ракет у американцев нет»: Военные эксперты раскрыли, почему комплекс THAAD не справится с «Орешником»
Эксперт Литовкин: Комплекс THAAD не способен перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Все заявления о том, что американский противоракетный комплекс (ПРО) THAAD якобы может перехватить «Орешник» являются «бредом сивой кобылы, заявил Life.ru военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, США не располагают ракетами достаточной скорости и оснащённости.
Для того чтобы перехватить ракету «Орешник», надо, чтобы ракеты ПРО летали со скоростью, которая выше, чем скорость полёта ракеты «Орешника». У американцев нет таких ракет, которые могут летать с гиперзвуковой скоростью выше 5,5-6 махов. А Орешник летает со скоростью 10 махов. <...> Поэтому говорить, что THAAD может что-то перехватить… Бред сивой кобылы.
Ситуацию прокомментировал и военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко. По его словам, попытка Владимира Зеленского защититься от «Орешника» при помощи THAAD заведомо провальная, так как данное оружие действует по аналогии с «летающей кувалдой» — американская ракета должна точно попасть в цель для перехвата. Тимошенко также подчеркнул, что «Орешник» движется по баллистической траектории, из-за чего преимущество в скорости оказывается далеко не на стороне американского комплекса ПРО.
Эксперт отметил, что даже в том случае, если THAAD разместят в Польше, Украине вряд ли удастся ударить по «Орешнику», так как учитывается в данном случае многие нюансы — скорость, момент пуска, расстояние. Тем более, даже в Штатах высказывались сомнения в успешности проведения подобной операции, подытожил Тимошенко.
Напомним, Украина запросила у США ПРО THAAD и Arrow для защиты от «Орешника». Стоимость противоракетной системы THAAD составляет 3 млрд долларов. Украинские СМИ отмечали, что Киев уже обращался к Вашингтону с таким запросом в декабре, но получил отказ.