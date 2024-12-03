Украина запросила у стран Запада защиту от «Орешника»
AFP: Украина запросила THAAD и Arrow для защиты от «Орешника»
Украина обратилась к западным странам с запросом на поставку систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD и Arrow для защиты от российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
По информации неназванных источников, запрашиваемые системы включают THAAD и Arrow.
Ранее Оу Сифу, глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня, отметил, что использование Россией баллистической ракеты «Орешник» продемонстрировало уязвимость всей территории Украины перед ударами российских войск. Эксперт добавил, что целью применения этой новой ракеты могла быть демонстрация возможностей современных наступательных вооружений, которые украинская сторона не в состоянии эффективно противостоять.
Напомним, что Россия успешно провела испытания новой средней ракеты «Орешник» в ходе боевых действий. Атака была осуществлена по одному из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске. Путин отметил, что этот шаг стал ответом на решение США разрешить Киеву использовать американские ракеты для атак на территорию РФ. В Вашингтоне также сравнили мощный удар «Орешника» по украинскому заводу с началом «новой ракетной эры».
Midjourney / Life.ru