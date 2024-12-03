Украина запросила у стран Запада защиту от «Орешника»

Украина обратилась к западным странам с запросом на поставку систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD и Arrow для защиты от российской ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Ранее Оу Сифу, глава Центра по исследованию политики, вооруженных сил и концепций боевых действий Китая при Институте национальной обороны и безопасности Тайваня, отметил, что использование Россией баллистической ракеты «Орешник» продемонстрировало уязвимость всей территории Украины перед ударами российских войск. Эксперт добавил, что целью применения этой новой ракеты могла быть демонстрация возможностей современных наступательных вооружений, которые украинская сторона не в состоянии эффективно противостоять.