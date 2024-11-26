THAAD не спасут! Зеленского призвали не бегать по базару с воплями после удара «Орешника»
Депутат Рады Дубинский: Ракеты THAAD не спасут Украину от ударов «Орешника»
Американские комплексы THAAD не смогут стать надёжной защитой для Украины от ударов российских ракет системы «Орешник». Об этом написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, комментируя тот факт, что киевские власти устроили панику после прилёта новейшей ракеты РФ по заводу в Днепропетровске.
«После прилёта «Орешника» <…> Зеленский побежал по базару с воплями «дайте THAAD», — сказал Дубинский.
Он пояснил, что THAAD может применяться исключительно на чужой территории. Так, США готовы использовать мощь системы только над океаном. Тогда не ясно, а над какими украинскими городами Зеленский намерен пытаться сбить «Орешник» — над Сумами или Харьковом, задался нардеп вопросом.
Напомним, 21 ноября Россия применила новейшую ракету комплекса «Орешник», уничтожив военное предприятие в Днепропетровске. Удар был нанесён в качестве ответной меры после разрешения Вашингтона бить вглубь России западным оружием, чем ВСУ попытались воспользоваться. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что сейчас в мире не существует системы ПВО, которая способна сбить «Орешник». Однако Киев всё равно надеется получить от США противоракетную систему THAAD, стоимость которой составляет 3 миллиарда долларов. Украина уже просила этот комплекс, но получила отказ из Белого дома. Сейчас Владимр Зеленский хочет использовать удар «Орешником» как весомый аргумент, чтобы убедить Запад сжалиться и поделиться THAAD.
Telegram / Kandinsky 3.1