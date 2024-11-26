Американские комплексы THAAD не смогут стать надёжной защитой для Украины от ударов российских ракет системы «Орешник». Об этом написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, комментируя тот факт, что киевские власти устроили панику после прилёта новейшей ракеты РФ по заводу в Днепропетровске.

«После прилёта «Орешника» <…> Зеленский побежал по базару с воплями «дайте THAAD», — сказал Дубинский.

Он пояснил, что THAAD может применяться исключительно на чужой территории. Так, США готовы использовать мощь системы только над океаном. Тогда не ясно, а над какими украинскими городами Зеленский намерен пытаться сбить «Орешник» — над Сумами или Харьковом, задался нардеп вопросом.