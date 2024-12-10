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Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

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Регион
10 декабря, 17:35

В США усомнились в способности ПРО THAAD перехватить российский «гиперзвук»

NI: У американской ПРО THAAD мало шансов перехватить гиперзвуковое оружие РФ

Система противоракетной обороны США THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), скорее всего, никогда не будет использована против российского гиперзвукового оружия, и шансы на её успешный перехват крайне низки. Об этом сообщает издание The National Interest (NI).

«У США и их союзников есть лишь несколько этих важных систем, и из-за многочисленных обязательств в сфере обороны Америки и хаотичной оборонно-промышленной базы существует мало шансов того, что система THAAD когда-либо будет испытана против российского гиперзвукового оружия», — говорится в публикации.

Журналисты издания также отметили, что власти США, несмотря на запросы Киева о передаче системы THAAD, выражают опасения по поводу возможной утраты данной системы в ходе боевых действий. Это может привести к раскрытию её технологических особенностей российским военным. Опрошенные изданием эксперты подчеркивают, что шансы системы на успешный перехват российского гиперзвукового оружия крайне малы, что дополнительно усложняет принятие решения о её поставках Киеву.

Напомним, что Украина запросила у США ПРО THAAD и Arrow для защиты от «Орешника». Стоимость противоракетной системы THAAD составляет 3 млрд долларов. Украинские СМИ отмечали, что Киев уже обращался к Вашингтону с таким запросом в декабре, но получил отказ.

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Wikipedia / The U.S. Army Ralph Scott

Полина Никифорова
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