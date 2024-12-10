В США усомнились в способности ПРО THAAD перехватить российский «гиперзвук»

Система противоракетной обороны США THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), скорее всего, никогда не будет использована против российского гиперзвукового оружия, и шансы на её успешный перехват крайне низки. Об этом сообщает издание The National Interest (NI).

«У США и их союзников есть лишь несколько этих важных систем, и из-за многочисленных обязательств в сфере обороны Америки и хаотичной оборонно-промышленной базы существует мало шансов того, что система THAAD когда-либо будет испытана против российского гиперзвукового оружия», — говорится в публикации.