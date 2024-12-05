«Орешник» (ракета)
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5 декабря, 12:55

«Пусть ждут ответа»: В Госдуме прокомментировали попытку Киева атаковать место запуска «Орешника»

Депутат Колесник: Попытка ВСУ атаковать место запуска «Орешника» была ожидаемой

Попытка ВСУ атаковать место запуска «Орешника» была ожидаемой, заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. ВСУ в очередной раз захотели продемонстрировать свою силу, но у них ничего не вышло. Депутат также анонсировал скорый ответ России на эту неудавшуюся попытку.

«Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно. Но дело в том, что было бы странно думать, что они не предпримут вот такую вот историю. «Орешник» должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа», — заявил Колесник в интервью «Лента.ру».

По словам парламентария, время ответа определит верховный главнокомандующий. Но лично Колесник считает, что ждать долго не придётся.

Напомним, что ВСУ попытались атаковать беспилотником полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда был запущен «Орешник». Однако российские ПВО отразили удар и сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию. Взрывная волна повредила ворота.

Глава Роскосмоса обещал сделать «Орешник» настолько мощным, насколько нужно
Глава Роскосмоса обещал сделать «Орешник» настолько мощным, насколько нужно

Как сообщал Life.ru, 21 ноября ВС России применили новейшую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске. Эксперт объяснил, почему была выбрана эта цель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Полина Никифорова
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