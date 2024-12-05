«Пусть ждут ответа»: В Госдуме прокомментировали попытку Киева атаковать место запуска «Орешника»
Депутат Колесник: Попытка ВСУ атаковать место запуска «Орешника» была ожидаемой
Попытка ВСУ атаковать место запуска «Орешника» была ожидаемой, заявил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. ВСУ в очередной раз захотели продемонстрировать свою силу, но у них ничего не вышло. Депутат также анонсировал скорый ответ России на эту неудавшуюся попытку.
«Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно. Но дело в том, что было бы странно думать, что они не предпримут вот такую вот историю. «Орешник» должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа», — заявил Колесник в интервью «Лента.ру».
По словам парламентария, время ответа определит верховный главнокомандующий. Но лично Колесник считает, что ждать долго не придётся.
Напомним, что ВСУ попытались атаковать беспилотником полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда был запущен «Орешник». Однако российские ПВО отразили удар и сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию. Взрывная волна повредила ворота.
Как сообщал Life.ru, 21 ноября ВС России применили новейшую систему средней дальности «Орешник» в ответ на удары по территории РФ иностранными дальнобойными ракетами. Снаряд поразил завод «Южмаш» в Днепропетровске. Эксперт объяснил, почему была выбрана эта цель.
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