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Регион
16 декабря, 10:33

Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населённых пунктов в рамках СВО

Российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. Он выразил благодарность российским военным за такое впечатляющее выполнение боевых задач.

«Хочу сердечно поблагодарить наших героев — солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые чётко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизни своей не жалеют ради победы, ради Отечества», — сказал президент.

Сводки СВО. ВС РФ наступают со скоростью 14 км в сутки, падение Дачного откроет дорогу на Курахово, подсчитан ущерб США от поражения Украины, 16 декабря
Сводки СВО. ВС РФ наступают со скоростью 14 км в сутки, падение Дачного откроет дорогу на Курахово, подсчитан ущерб США от поражения Украины, 16 декабря

Напомним, ещё летом глава государства свидетельствовал о том, что темпы наступательных операций России российских вооружённых сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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