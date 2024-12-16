Путин: Россия в 2024 году освободила 189 населённых пунктов в рамках СВО

Российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. Он выразил благодарность российским военным за такое впечатляющее выполнение боевых задач.

«Хочу сердечно поблагодарить наших героев — солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые чётко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизни своей не жалеют ради победы, ради Отечества», — сказал президент.