Сводки СВО. ВС РФ наступают со скоростью 14 км в сутки, падение Дачного откроет дорогу на Курахово, подсчитан ущерб США от поражения Украины, 16 декабря В Вашингтоне уже считают сумму, которую вложат в оборону после победы России, в Киеве готовятся бросить на убой мобилизованных, ВС РФ создаёт котлы — дайджест Life.ru. 15 декабря, 21:07 Военные действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 16 декабря

ВСУ активизировались в Курской области. Ими были скоплены резервы. Есть предположение, что противник готовит новое наступление. Для этого у него остались силы. Сейчас бои в регионе носят локальный характер. В районе Дарьина и Николаево-Дарьина ВСУ наступали на семи западных БПМ. 45 вэсэушников и две боевые машины уничтожены. Всего за последние сутки в Курской области ликвидировано 400 укронацистов. Один из российских офицеров рассказал, что в боях на стороне Киева принимают участие бывшие иностранные инструкторы. Сейчас ВС РФ близки к освобождению села Русского Поречного.

Сами боевики начали рассказывать о своём поведении на российской территории. Мобилизованный 95-й бригады поведал, что командир взвода с позывным Старик приказал ему расстрелять русскую семью. Этот приказ вынудил его и ещё нескольких украинцев сложить оружие и стать фигурантами дела о самовольном оставлении части.

Курское приграничье. Видео © Telegram / DONTSTOPWAR

Донецкая народная республика, 16 декабря

Армия России освободила село Весёлый Гай и посёлок Пушкино. Последний лежит на пути к Покровску. Здесь оборону должна была держать 155-я бригада ВСУ «Анна Киевская». Знаменита она теперь не только тем, что прошла подготовку во Франции, но и своим бегом.

— В бригаду набрали несколько тысяч человек буквально с улицы, так называемых «бусифицированных». Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада. Туда поставили компетентного командира, но ему не дали времени, чтобы создать сплочённый коллектив, — пожаловался украинский пропагандист Юрий Бутусов.

Южно-Донецкое направление. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

По его словам, больше одной тысячи человек оставили позиции и пошли домой. Сейчас же на Покровском направлении ВСУ пошли в контратаку. Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что цель киевского командования — не допустить обхода города и взятия его в клещи. Сюда брошена 3-я бригада Нацгвардии Украины «Азов»*.

На Кураховском направлении Киев бросил своих подопечных. В районе Анновки около 700 вэсэушников попали в очередное окружение. Командование восемь раз отклоняло их просьбу на передислокацию. На Кураховской ТЭС заблокированными оказались 200 боевиков.

— Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано, — заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

На Кураховском направлении. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

По данным военного аналитика Анатолия Радова, ВСУ постепенно уходят из Курахова, но на их пути ещё будет трубный завод, который станет для них новым местом обороны.

Схожая ситуация и в Великой Новосёлке, которая постепенно окружается. Командиры не дают разрешения на выход из города. Источники говорят, что здесь боевики выбирают плен, нежели смерть.

Работа авиации группировки «Восток» в районе н.п. Новоочеретоватого, к северу от Великой Новосёлки. Видео © Telegram / Воин DV

Атака на Грозный

Украинские беспилотники ударили по столице Чечни. Два БПЛА удалось сбить, третий упал на территорию ОМОНа «Ахмат-Грозный». Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что жертв и разрушений нет. За атаку уже последовал ответ. 82-я бригада ВСУ приняла «Искандер». Ликвидировано до 200 боевиков. Это уже не первая атака на Чечню. В прошлый раз ВСУ повредили один из объектов силовиков.

Проблемы Украины с фортификациями

Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что на строительстве оборонных линий украинские чиновники зарабатывают. Руководит всем Офис президента, а зарабатывают в том числе главы Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей. Он отмечает, что никакого аудита потраченных средств не сделать, так как там, где должны были быть укрепления, уже российские войска. Конечно, это всё только на руку России и местных воров стоило бы только поблагодарить. Чтобы как-то снизить градус напряжения, в бой был пущен замначальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар.

— В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодняшний день осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами для воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии, — оправдался он.

На самом деле многие участки фронта оголены. Ярким тому подтверждением является Покровск, где бетонные треугольники сбросили в одну кучу и на этом дело закончилось. В декабре, к 15-му числу, суточный темп продвижения ВС РФ в зоне СВО составляет 14,18 км² в сутки. Всего в декабре, к 15 числу, под контроль российских военных перешло 198,5 км².

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Сколько США потеряют от победы России

Авторы Foreign Affairs посчитали, сколько США придётся потратить на оборону после окончания СВО. Отмечается, что без поддержки Вашингтона у Киева закончится оружие. Полный развал ВСУ ожидается в 2026 году. Это позволит российским войскам зайти в украинскую столицу и выйти к границам НАТО. К этому моменту НАТО и лично США придётся вложиться в укрепление. Для этого будет необходимо 808 миллиардов долларов.

— Если Украина падёт, у России появится новая граница с НАТО протяжённостью четыре тысячи километров. Там она сможет сосредоточить свои системы вооружений и свыше 900 тысяч военнослужащих, а также тех солдат, которые будут призваны на Украине. Поэтому Америке надо будет развернуть силы и средства ПВО, как высокоточные, так и обычные, — считают американские журналисты.

В статье прямо говорится, что вложение в Украину — это «благоразумные инвестиции в американские интересы», поэтому вкладываться стоит и дальше. Но вэсэушникам, гниющим в окопах, не скажут, кого действительно они защищают.

Авторы Даниил Черных