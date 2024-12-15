Командование ВСУ оставило солдат гибнуть в Великой Новосёлке
ТАСС: ВСУ отказывают личному составу в отступлении из Великой Новосёлки в ДНР
Командиры войск киевского режима запрещают солдатам оставлять Великую Новосёлку на юге ДНР. Об этом рассказали в силовых структурах в беседе с ТАСС.
«Данные разведки свидетельствуют об отказе вывода личного состава группировки противника в Новосёлке», — сообщили в силовых структурах.
Источник дополнил, что на данном участке фронта украинские солдаты предпочитают отправиться в плен.
Недавно группа бойцов 110-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) решила сдаться в плен группировке российских войск «Восток» в окрестностях села Благодатное у Великой Новосёлки в ДНР вместо контратаки. Остальных ликвидировали.
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