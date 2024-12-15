Командиры войск киевского режима запрещают солдатам оставлять Великую Новосёлку на юге ДНР. Об этом рассказали в силовых структурах в беседе с ТАСС.

«Данные разведки свидетельствуют об отказе вывода личного состава группировки противника в Новосёлке», — сообщили в силовых структурах.

Источник дополнил, что на данном участке фронта украинские солдаты предпочитают отправиться в плен.