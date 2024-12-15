Сотни бойцов ВСУ не дождались приказа на отступление и оказались заблокированы в Курахове
ТАСС: ВС РФ заблокировали несколько сотен бойцов ВСУ в Курахове
Несколько сотен военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Курахове ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Курахове минимум две сотни военнослужащих заблокированы. Это только ТЭС. А ещё в городской черте [есть] очаги», — цитирует собеседника агентство.
Источник ТАСС отметил, что российские подразделения постепенно «перемалывают» силы противника в городе, не оставляя им возможности отступить.
Напомним, Армия России продолжает успешно продвигаться в Курахове — 14 декабря российские бойцы водрузили триколор РФ над зданием городского совета. А вчера появились сообщения о том, что украинская группировка, насчитывающая примерно 700 военнослужащих, попала в окружение в районе Анновки к югу от Курахово, после того как командование восемь раз отказало им в запросе на отступление.
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