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Регион
15 декабря, 09:28

Сотни бойцов ВСУ не дождались приказа на отступление и оказались заблокированы в Курахове

ТАСС: ВС РФ заблокировали несколько сотен бойцов ВСУ в Курахове

Несколько сотен военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Курахове ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Курахове минимум две сотни военнослужащих заблокированы. Это только ТЭС. А ещё в городской черте [есть] очаги»,цитирует собеседника агентство.

Источник ТАСС отметил, что российские подразделения постепенно «перемалывают» силы противника в городе, не оставляя им возможности отступить.

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Напомним, Армия России продолжает успешно продвигаться в Курахове — 14 декабря российские бойцы водрузили триколор РФ над зданием городского совета. А вчера появились сообщения о том, что украинская группировка, насчитывающая примерно 700 военнослужащих, попала в окружение в районе Анновки к югу от Курахово, после того как командование восемь раз отказало им в запросе на отступление.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Юрий Лысенко
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