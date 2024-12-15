Сотни бойцов ВСУ не дождались приказа на отступление и оказались заблокированы в Курахове

Несколько сотен военнослужащих ВСУ оказались заблокированы в Курахове ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Курахове минимум две сотни военнослужащих заблокированы. Это только ТЭС. А ещё в городской черте [есть] очаги», — цитирует собеседника агентство.