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12 декабря, 06:21

Группа солдат ВСУ отказалась выполнять убийственный приказ командиров в ДНР и сдалась в плен

Группа солдат ВСУ сдалась в плен у Великой Новоселки вместо контратаки

Группа бойцов 110-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) предпочла сдаться в плен группировке российских войск «Восток» в окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки в ДНР вместо контратаки.

Украинские солдаты объяснили, что командование отправило в контратаку 110-ю и 48-ю инженерные бригады ВСУ. Перед бойцами была поставлена задача войти на окраину Великой Новоселки, закрепиться и дождаться штурмовых групп. Но они поняли, что это убийственное задание.

«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — сказал ТАСС один из военнопленных ВСУ, уточнив, что убито было 28 украинских солдат.

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Ранее ещё один попавший в плен к российским солдатам боец ВСУ сообщил, что украинское командование приказало бойцам убить своих сослуживцев, которые хотели сдаться Армии России. По словам солдата, по пути их нагнали «союзные» дроны.

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Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Андрей Бражников
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