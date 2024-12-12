Группа солдат ВСУ отказалась выполнять убийственный приказ командиров в ДНР и сдалась в плен

Группа бойцов 110-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) предпочла сдаться в плен группировке российских войск «Восток» в окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки в ДНР вместо контратаки.

Украинские солдаты объяснили, что командование отправило в контратаку 110-ю и 48-ю инженерные бригады ВСУ. Перед бойцами была поставлена задача войти на окраину Великой Новоселки, закрепиться и дождаться штурмовых групп. Но они поняли, что это убийственное задание.

«Мы сразу сдались, остальные уничтожены», — сказал ТАСС один из военнопленных ВСУ, уточнив, что убито было 28 украинских солдат.