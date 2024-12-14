Плацдарм Армии России в Сумской области означает взятие Чернигова и Киева, как ЕС маскирует войска под миротворцев, 14 декабря Военный эксперт Алексей Леонков — о последних событиях в зоне СВО с 9-го по 15 декабря, об идеях Запада в урегулировании украинского конфликта и развитии боевых действий. 13 декабря, 21:07 Боевые действия на фронтах СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская и Сумская области, 14 декабря

События в Курской и Сумской областях взаимосвязаны. В итоге враг будет уничтожен в курском приграничье, а под Сумами создан плацдарм, с которого ВС РФ смогут дальше развивать боевые действия. Потому что те части и соединения, которые сейчас у нас находятся в Курской области, — это достаточный воинский контингент для того, чтобы организовать ещё одно оперативное управление с прицелом на Сумы, Чернигов и Киев. Наши враги, увязнув в курской авантюре, создали для России прецедент — возможность ввести войска под Сумы для того, чтобы продолжить освобождение наших земель от украинской хунты.

При этом в случае создания такой группировки в российских войсках, которая разовьёт движение в Сумской области, — пострадают части ВСУ на Донбасском фронте, оказавшись отрезанными от снабжения, и их единственным шансом спастись станет правый берег Днепра. Но все эти события среднесрочной перспективы. Скорее всего, они произойдут в следующем году — к исходу зимы. Многое решат боевая обстановка и насколько быстро Украина будет получать военную и иную помощь, насколько Киев справится с могилизацией собственного населения.

Всё, что произошло в Курской области, напоминает события 1943 года. Тогда тоже Украину освобождали с одной стороны с востока, с другой — с Донецкой и Ворошиловградской (Луганской) областей. И группа войск, которая шла с Сумской и Черниговской областей, подошла к Киеву. Освобождение столицы Украины произошло раньше, чем освобождение других регионов. Поэтому тут мы можем наблюдать некое повторение исторических событий.

Здесь долго подпитывать ведение курской авантюры не будут. Противник уже запускал различную информацию, ссылаясь на источники в окружении главкома Украины Александра Сырского, который якобы разрабатывает план отступлений в Курской области. Была также и версия, что украинские силы будут держаться до инаугурации Трампа, и ряд других.

Стоит добавить, что величина создаваемого сейчас войсками РФ буфера в Сумской области будет зависеть от того, насколько противник сможет подтянуть свои силы, чтобы отражать наше наступление. Пока врагу удаётся перебрасывать под Курск резервы, при этом он оголяет свои войска на Южно-Донецком направлении. В результате российские бойцы освободили за месяц 300 квадратных километров.

Поражение британского танка «Челленджер». Видео © Telegram / Colonelcassad

Запорожская область, 14 декабря

Происходящее в районе Курахова и Великой Новосёлки в ДНР позволяет нам зайти в тылы украинской группировки, которая стоит между н.п. Орехово и Работино в Запорожской области. То есть мы можем её отрезать от города Запорожье, чтобы боевики не смогли туда ретироваться и попытаться создать из этого крупного населённого пункта оборонительный рубеж. К тому же мы знаем, что сам город Запорожье разделяется рекой Днепром.

В этом регионе у ВСУ два возможных пути реализации — занять оборону на востоке этого населённого пункта либо войти в город и подорвать все мосты, оставшись на правом берегу Днепра. Но даже такого рода шансы уменьшаются, так как активная динамика боевых действий на Южно-Донецком направлении в Покровске, Курахове и Торецке может лишить хунту возможности обороняться в Запорожье.

Работа расчёта гаубицы Д-30. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Запад о введении миротворцев

Обсуждение в западных СМИ темы введения миротворцев — это в том числе попытка ряда стран ЕС угадать план будущего президента США Дональда Трампа. При этом окружение избранного президента тоже располагает различными версиями. Но все эти предложения, несмотря на привлекательность для США и Европы, при которых заморозка боевых действий на Украине означает спасение их экономики, не устроят Россию.

Почему миротворческие планы так активно освещаются? ЕС радует тот момент, что он может ввести свои войска на территорию бывшей Украины, чтобы потом эти земли методично ограбить и залатать бюджетные дыры, образовавшиеся в результате поддержки ВСУ в течение трёх лет. А если вспомнить, что коалиция из 56 стран Европы с 2018 года направляла военную помощь и готовила подразделения Киева для ведения боевых действий. Поэтому эти предложения заманчивы только для самих европейцев, но абсолютно неприемлемы для России. Никаких заморозок конфликта, дележа и обмена территорий не будет, потому что все эти варианты — то самое стратегическое поражение России.

Также это не решит самую главную задачу для нашей страны — обеспечение национальной безопасности. Потому что любой кусок территории бывшей УССР, который останется под контролем НАТО и украинской хунты, — это та самая площадка, с которой России будут угрожать крылатые ракеты большой дальности. Начиная с американских «Томагавков», закачивая ракетами средней дальности, которые будут бить за пределы Уральских гор. То есть они будут держать большую часть промышленных центров России под прицелом, в том числе и стартовые позиции наших ядерных ракет. Поэтому никакого кусочка территории Украины Россия оставлять под чужим контролем не будет.

Даже если Запад будет уверять, что эта территория будет нейтральной в течение 10–20 лет. Нас такая временная уступка не интересует. Идея миротворцев не нова: напомню, эта идея обсуждалась и до СВО. Тогда речь шла о границе с ДНР и ЛНР. Но Россия не согласилась.

Авторы Алексей Леонков