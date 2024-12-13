Сводки СВО. Армия России вошла в Покровск и берёт в плен ВСУ, «Орешник» нацелился на Киев, 13 декабря Первые российские штурмовики зашли на улицы Покровска, ВС РФ закрепляются в Сумской области, названы цели для ударов «Орешником» — дайджест Life.ru. 12 декабря, 21:07 Военнослужащий РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Донецкая Народная Республика, 13 декабря

Украинские военные заявляют, что российские ДРГ уже в Покровске. В целом это направление вызывает беспокойство у противника. Киевский пропагандист Юрий Бутусов акцентирует внимание на том, что у города был построен мощный укрепрайон. Взяли его практически без боя, так как там не было боевиков.

— Ключевой в тактическом отношении укрепрайон уже захватил противник, без боя. Зашёл туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам, — пожаловался Бутусов.

На Кураховском направлении флаг России поднят над Сонцовкой. Минобороны подтвердило освобождение Зари. Российские штурмовые отряды также зашли в Шевченково. Это позволило взять под огневой контроль участок дороги от Курахова до Дачного.

— В самом Курахове большая часть высотной застройки за нами, бои идут в западной части высоток. Поступает информация, что часть укропов заблокирована в районе ТЭС. Неудачно пытались прорваться, — рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

В Торецке освобождён микрорайон Забалка. В этом городе ВСУ отходят к шахте «Торецкая», где ими заранее оборудованы позиции. Евгений Лисицын считает, что если они утратят этот укрепрайон, то держаться за город им дальше не будет смысла.

Курская область, 13 декабря

Экипаж Су-34 нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Больше 200 вэсэушников погибли за прошедшие сутки в Курской области. К тому же их удалось выбить из села Новоивановка. Сбываются показания пленных боевиков ВСУ, которые утверждали, что им поставили задачу удержаться на российской территории до инаугурации Дональда Трампа.

— Новым элементом обстановки, по оценкам с мест, стал отказ ВСУ от проведения контратак, сосредоточение противника на удержании позиций и создание напряжённости на других участках госграницы, — отмечают авторы канала «Два майора».

Это и не удивительно, так как с техникой у киевского командования проблемы. По данным украинских источников, у 17-й бригады ВСУ почти не осталось танков и передвигаться боевикам приходится на автомобилях.

Продолжаются бои в Сумской области. «Архангел спецназа» сообщает, что ВС РФ готовят позиции и прорываются дальше. На некоторых участках ВСУ отошли.

Куда и когда прилетит «Орешник»

На Западе начали караулить ракеты «Орешник». Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

После атаки ракетами ATACMS российских городов на Украине ждут ответ «Орешником». В Министерстве обороны заявили, что не оставят без ответа удар по Таганрогу. По словам официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, прилёт российских баллистических ракет средней дальности может произойти уже в ближайшие дни. Полковник Виктор Баранец предполагает, что целью могут стать важные объекты в Киеве, в их числе Верховная рада, правительственный квартал, оборонное ведомство и генеральный штаб. При этом ряд экспертов считают, что необходимо нанести удар более мощным оружием.

Названы худшие западные танки по итогам СВО

Авторы американского издания Military Watch Magazine подвели неутешительный итог по результатам использования западных танков на Украине. Хвалёные Abrams, Challenger 2 и Leopard 2 не принесли пользы для ВСУ. Первый Abrams сгорел через три дня после появления на фронте. Потом ещё несколько машин были уничтожены. Один из танков разбил наш Т-72Б3 под Авдеевкой. Американские танки вывели в тыл.

— Честно говоря, мы считаем, что Abrams на данный момент просто не может считаться подходящим вариантом, — подытожил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Challenger 2 и Leopard 2 также прихотливы в обслуживании и тяжелы. Для сравнения: Т-72Б3 легче танка Challenger 2 на 16 тонн. Поэтому лучшим вариантом для ВСУ было бы искать советскую технику, где она ещё осталась. Но у многих её просто нет, а некоторые не хотят сотрудничать с Киевом.

Авторы Даниил Черных