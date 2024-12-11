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«Орешник» (ракета)

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Регион
11 декабря, 20:54

«В ближайшие дни»: США опасаются ответного удара «Орешником» в отместку за Таганрог

Пентагон допустил возможный запуск Россией «Орешника» в ближайшие дни

Администрация Джо Байдена опасается, что Россия может запустить по Украине ещё одну баллистическую ракету средней дальности «Орешник», после того как Москва заявила о нанесении ударов по территории РФ американским оружием. Об этом со ссылкой на слова официального представителя Пентагона Сабрины Сингх сообщает Bloomberg.

В заявлении для журналистов Сингх напомнила, что Москва пообещала ответить на использование западных дальнобойных вооружений. Реакция Кремля не заставит себя долго ждать, уверены в Минобороны США.

«Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни», — цитируют Сингх в издании.

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Напомним, что это предупреждение прозвучало на фоне обещания Министерства обороны России ответить на удар Украины по военному аэродрому в Ростовской области в ночь на 11 декабря. Атака производилась с помощью американских ракет ATACMS — об этом говорят обнаруженные на земле фрагменты разгонного блока.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Тимур Хингеев
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