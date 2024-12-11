«В ближайшие дни»: США опасаются ответного удара «Орешником» в отместку за Таганрог

Администрация Джо Байдена опасается, что Россия может запустить по Украине ещё одну баллистическую ракету средней дальности «Орешник», после того как Москва заявила о нанесении ударов по территории РФ американским оружием. Об этом со ссылкой на слова официального представителя Пентагона Сабрины Сингх сообщает Bloomberg.