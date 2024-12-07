Хищник из прошлой эпохи. Российский блогер устроил тест-драйв трофейному Leopard 2А4 Немецкий танк Leopard 2A4 попал в руки наших оружейных экспертов, которые не только устроили уцелевшему трофею тест-драйв, но и изучили его «внутренности». Вердикт — танк морально устарел и не представляет особых проблем для Армии России. 6 декабря, 21:35 Блогер Алексей Смирнов (Команданте) устроил тест-драйв на трофейном Leopard 2А4. YouTube / Крупнокалиберный переполох

Российские военные предоставили оружейному каналу «Крупнокалиберный переполох» возможность протестировать трофейный Leopard 2A4, который достался нашим бойцам в полностью исправном состоянии. Автор телеграм-канала Алексей Смирнов (Команданте) отдал создателям немецкой «кошки» должное — танк в целом получился сбалансированным и динамичным, несмотря на высокую массу, а его орудие даже сейчас нельзя списывать со счетов. Однако топом мирового танкостроения Leo 2A4 был несколько десятилетий назад. Как выяснилось в ходе детального изучения иностранного «гостя», машина имеет массу уязвимостей и серьёзно уступает современным отечественным ОБТ.

История Leopard 2 и особенности модификации A4

По словам автора, первые прототипы Leopard 2 появились на свет в 1970-х годах, после провала совместного германо-американского проекта MBT-70. Необходимость в создании новой машины с усиленным бронированием и орудием повышенного могущества для войны в Европе назрела, когда Бундесвер осознал превосходство советских танков-современников над Leopard 1. На протяжении целого десятилетия ведущие немецкие танкостроители корпели над прототипами, беспрерывно оглядываясь на СССР, где к тому моменту с конвейера сошли революционный Т-64 и Т-72 со 125-мм орудиями.

Финальная версия Leopard 2 получила 120-мм гладкоствольную пушку L-44 от Rheinmetall, 1500-сильный турбодизель MB 873 Ка-501, многослойную комбинированную броню фронтальной части из стали и керамики, подчеркнул Команданте. Лоб башни выдерживал подкалиберные снаряды с пробитием до 450 мм и кумулятивные — до 600 мм. Лоб корпуса держал БОПС до 400 мм и КС до 500–600 мм. Лишь в 1979 году, когда машина подтвердила высокую эффективность и надёжность на испытаниях, первые танки пошли в войска.

Броня Leopard 2 разрабатывалась для танковых дуэлей, а вот ПТУР легко находили вход в боевое отделение, напомнил эксперт. Фото © YouTube / Крупнокалиберный переполох

Попавший на обзор Leopard 2A4 — усовершенствованная версия базового танка с усиленным бронированием (БОПС — до 650 мм, КС — до 1200 мм) и новой электроникой. Машина стала экспортным хитом на Западе и до сих пор остаётся на вооружении многих стран мира. Впрочем, боевое применение немецких «кошек» сразу выявило серьёзную уязвимость 55-тонных исполинов перед управляемыми ракетами. Броня Leopard 2 разрабатывалась для танковых дуэлей, а вот ПТУР легко находили вход в боевое отделение, напомнил эксперт.

Слабыми местами Leo 2A4 оказались бортовая и кормовая броня, а также защита верха башни. В борт, толщина которого всего 65 мм, машину может прошить даже 25-мм автопушка M2 Bradley с твердосплавным сердечником, акцентировал внимание автор канала. Причём сразу за бронелистом прячется боеукладка второй очереди на 27 снарядов. Ещё 15 — в корме башни. К слову, её крышу закрывает сталь толщиной всего от 20 до 40 мм — смешные цифры для любых крышебойных ПТУР.

Особого внимания заслуживает пушка, которая, даже спустя десятилетия, остаётся опасной для любой бронированной цели. L-44 способна уверенно поражать танки на дистанции до двух километров, причём делать это возможно и на ходу благодаря двухплоскостному стабилизатору, подчеркнул Команданте. Плавности хода способствует и торсионная подвеска с гидравлическими амортизаторами, которая хорошо «проглатывает» неровности местности.

Несмотря на внушительную массу, Leopard 2 способен разгоняться до 70 км/ч передом и 35 км/ч задом. Высокие ходовые качества позволяют танку быстро выкатываться на огневую позицию, производить выстрел и так же быстро отходить в укрытие, не подставляясь под ответный огонь.

Тест-драйв блогера Алексея Смирнова (Команданте) в кресле мехвода трофейного немецкого Leopard-2A4. Видео © Telegram / Дарья Бородина

Боевое отделение и тест-драйв Leopard 2A4

На месте механика-водителя автора обзора встретил архаичный дизайн, штурвал, напоминающий автомобильный руль, и обилие аналоговых приборов. Команданте преодолел грязевой участок, управляя трофеем с передовой лишь одной рукой. Далее эксперт занял кресло наводчика, главным инструментом которого является прицел EMES с лазерным дальномером и тепловизором.

Аналоговая система управления огнём с цифровым баллистическим вычислителем самостоятельно анализирует данные с датчиков и вносит поправки в прицел, учитывая температуру, скорость ветра и даже движение цели. Управление башней и орудием осуществляется через классическую «чебурашку» — двусторонний джойстик. Рабочее место командира представлено панорамным прицелом PERI R17 с тепловизионным каналом и возможностью вращения по азимуту на 360 градусов.

Наши спецы выяснили, что СУО танка работает в трёх режимах: STAB EIN, когда все системы исправны и стабилизация включена, BEOBACHTEN, когда из-за поломки одной из систем прицелы перестают стабилизироваться, а вращение башни может производиться вручную, и TURM AUS, когда вся электроника «умерла» и остаётся доступным лишь вспомогательный прицел, а наведение осуществляется только вручную, вращением рукоятки маховика.

Подрежимов СУО почти втрое больше, подчеркнул автор обзора. При выборе RH наведением пушки через свой прицел занимается наводчик, KH передаёт управление орудием командиру и его прицелу, в режиме KW командир наводит ствол через прицел наводчика EMES, KP же позволяет командиру наблюдать за полем боя через свой прицел вне зависимости от положения башни. Ещё три подрежима — ZU, ZZU и ZZ — нужны для одновременного взаимодействия прицелов командира и наводчика для наблюдения и целеуказания.

Последней остановкой блогера внутри трофея стал пост заряжающего, который расположен слева от орудия. По правую руку у четвёртого члена экипажа — боеукладка первой очереди с вышибными панелями, предотвращающими поражение машины при детонации БК, по левую — боеукладка второй очереди. Также в обязанности заряжающего входит замена ленты в спаренном с пушкой пулемёте MG3 — прямом потомке знаменитой «циркулярки Гитлера».

Вердикт

Машина эпохи 80-х годов уже не отвечает современным требованиям по защите и легко может стать добычей ПТУР и новых БОПС. Фото © YouTube / Крупнокалиберный переполох

Точность стрельбы, высокая скорость снаряда и широкая номенклатура боеприпасов позволяют Leopard 2A4 оставаться опасным противником на поле боя, уверен Команданте. А задний ход, вышибные панели и композит третьего поколения во лбу корпуса и башни снижают риск поражения экипажа. К недостаткам же трофея автор канала отнёс возраст. Машина эпохи 80-х годов уже не отвечает современным требованиям по защите и легко может стать добычей ПТУР и новых БОПС. Кроме того, возможности танка в вопросе модернизации уже почти исчерпали себя. Наконец, стоимость бывшего в пользовании Leopard 2A4 сравнима с ценником нового Т-90М, притом что «Прорыв» далеко шагнул вперёд в плане бронирования за счёт динамической защиты.

«Подводя итоги, можно сказать: Leopard 2A4 — это отличный танк своего времени. Он был великолепен в 80-х и 90-х годах, но на современном поле боя ему не хватает критически важных технологий. Однако, несмотря на это, в умелых руках и с грамотной тактикой он остаётся грозной машиной, способной уничтожить противника и выполнить поставленные задачи», — заключил ведущий канала «Крупнокалиберный переполох».

Авторы Илья Пушкарев