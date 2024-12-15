ВСУ перекидывают на передовую в Курской области инструкторов из стран НАТО
В боях в Курской области со стороны ВСУ принимают участие инструкторы из западных стран — туда их направляет украинское командование. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья, получивший данную информацию во время допроса пленного британского наёмника.
«По его словам, сначала [наёмник] был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую. Но, к сожалению, нам не удалось обнаружить у них документов или других опознавательных знаков, которые бы это подтверждали», — рассказал офицер в беседе с РИА «Новости».
Со слов Ладьи, боевики ВСУ, оказавшиеся в плену вместе с британцем, сообщили, что в Курской области воюют наёмники из Скандинавских стран — предположительно, датчане.
Ранее сообщалось, что российские военные несколько дней назад уничтожили два британских танка Challenger. Это боевая машина считается одной из самых дорогих в мире и стоит около 8,6 миллиона долларов. Также украинская армия потеряла две боевые машины пехоты, в том числе немецкий Marder.
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