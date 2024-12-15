В боях в Курской области со стороны ВСУ принимают участие инструкторы из западных стран — туда их направляет украинское командование. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья, получивший данную информацию во время допроса пленного британского наёмника.

«По его словам, сначала [наёмник] был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую. Но, к сожалению, нам не удалось обнаружить у них документов или других опознавательных знаков, которые бы это подтверждали», — рассказал офицер в беседе с РИА «Новости».

Со слов Ладьи, боевики ВСУ, оказавшиеся в плену вместе с британцем, сообщили, что в Курской области воюют наёмники из Скандинавских стран — предположительно, датчане.