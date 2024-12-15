Из 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, часть бойцов которой проходила обучение во Франции, около тысячи человек покинули позиции практически сразу после прибытия на фронт. Об этом заявил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов на YouTube-канале.

Он отметил, что в данной бригаде произошло «огромное количество случаев самовольного оставления части». По его мнению, основная причина — принудительная мобилизация солдат и их отправка на передовую без должной боевой подготовки. Бутусов также сообщил, что командир бригады был отстранён от должности, на него возложили ответственность за произошедшее.

«Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, буквально, — вот этих бусифицированных — сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив. В результате, почти тысяча людей, которых туда насильно засунули, — в 155-ю бригаду — они сразу по прибытии поехали домой», — объяснил журналист.