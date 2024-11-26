Франция отправила на смерть 2,3 тысячи украинцев и захотела ещё «свежей крови»

Украинская бригада «Анна Киевская» взяла курс на передовую после обучения во Франции. О возвращении формирования на родину заявил министр вооружённых сил европейского государства Себастьян Лекорню.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Британии, Польши, Германии и Италии, он подчеркнул, что в состав бригады входят 2,3 тысячи бойцов. Также Лекорню выразил готовность продолжать обучение солдат ВСУ, призвав к увеличению численности украинских военнослужащих на курсах боевой подготовки.