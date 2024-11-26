Франция отправила на смерть 2,3 тысячи украинцев и захотела ещё «свежей крови»
Лекорню: Обученная во Франции 2,3-тысячная бригада ВСУ отправилась на Украину
Украинская бригада «Анна Киевская» взяла курс на передовую после обучения во Франции. О возвращении формирования на родину заявил министр вооружённых сил европейского государства Себастьян Лекорню.
Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Британии, Польши, Германии и Италии, он подчеркнул, что в состав бригады входят 2,3 тысячи бойцов. Также Лекорню выразил готовность продолжать обучение солдат ВСУ, призвав к увеличению численности украинских военнослужащих на курсах боевой подготовки.
Более тысячи французских инструкторов завершили подготовку бригады «Анна Киевская» ещё 14 ноября. Кроме натовских методик ведения боевых действий украинцы получили от союзников ещё и новую экипировку.
Напомним, что боевой путь всех элитных частей ВСУ заканчивается одинаково: либо гибелью от российских «Солнцепёков» и «Искандеров», либо сдачей в плен. Даже заграничная подготовка не спасает противника от гигантских потерь на фронте.
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