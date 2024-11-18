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18 ноября, 19:24

Подразделение ВСУ «Анна Киевская» закончило обучение во Франции и скоро вступит в бой с ВС РФ

Глава МИД Барро: Обученные во Франции бойцы ВСУ на днях вернутся на Украину

2300 бойцов подразделения ВСУ «Анна Киевская», которые проходили обучение во Франции, в течение ближайших дней вернутся в Незалежную и вступят в бой с Армией России. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро во время Совета руководителей дипломатических ведомств Евросоюза.

«Что касается обучения, 2300 украинских солдат бригады «Анна Киевская», которые только что завершили обучение во Франции и которые были экипированы во Франции, через несколько дней вернутся на Украину для развёртывания на фронте», — заявил министр республики.

Обучение 2300 бойцов из 155-й бригады ВС Украину, в которую входят три батальона пехоты, артиллерийский и инженерный корпуса, а также подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки, завершилось 14 ноября. В обучении были задействованы полторы тысячи французских военных инструкторов.

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Это не все щедроты, которые киевский режим получит от правительства Франции. Ранее Париж объявил о намерении передать ВСУ шесть истребителей Mirage-2000-5F в ущерб боеготовности собственных Вооружённых сил.

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Юрий Лысенко
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