2300 бойцов подразделения ВСУ «Анна Киевская», которые проходили обучение во Франции, в течение ближайших дней вернутся в Незалежную и вступят в бой с Армией России. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро во время Совета руководителей дипломатических ведомств Евросоюза.

«Что касается обучения, 2300 украинских солдат бригады «Анна Киевская», которые только что завершили обучение во Франции и которые были экипированы во Франции, через несколько дней вернутся на Украину для развёртывания на фронте», — заявил министр республики.

Обучение 2300 бойцов из 155-й бригады ВС Украину, в которую входят три батальона пехоты, артиллерийский и инженерный корпуса, а также подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки, завершилось 14 ноября. В обучении были задействованы полторы тысячи французских военных инструкторов.