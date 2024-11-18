ВСУ получат из Германии тысячи неуязвимых для радаров «мини-таурусов» под управлением ИИ
Bild: ФРГ с декабря начнёт поставлять на Украину ударные БПЛА Helsing с ИИ
Киеву удалось стрясти с Берлина 4 тысяч высокотехнологичных ударных беспилотников фирмы Helsing. Эти аппараты называют «мини-таурусами» по аналогии с крылатыми ракетами Taurus. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Авторы указали, что такие дроны управляются искусственным интеллектом и им нипочём средства РЭБ. Берлин будет поставлять по несколько сотен БПЛА в месяц, а сами поставки будет оплачивать Германия.
Беспилотники Helisng летают в четыре раза дальше украинских дронов. Они могут нести взрывчатку, которой будет достаточно, чтобы подорвать танк или блиндаж. Специалисты сообщают, что аппарат помогает оператору держать курс при плохой погоде или в разрушенных районах, поскольку сам может распознать, где находится. Дроноводу остаётся лишь ткнуть на цель, а БПЛА самостоятельно полетит и уничтожит её. При этом стоимость таких «птичек» ниже, чем у аналогов.
«Мы поддерживаем тесный диалог с нашими украинскими партнёрами и сможем сделать выводы для Бундесвера, как применять этот тип дронов. Это поможет и нам в расширении наших собственных возможностей по использованию беспилотников», — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Германия тратит на Украину огромное количество денег, являясь второй по объёмам помощи страной после США. Это обнажает немецкие проблемы в экономике, делая их ещё острее. Над канцлером ФРГ недавно смеялся весь Бундестаг, когда он похвалил власти за «умение обращаться с деньгами». Особенно комично это смотрится после увольнения главы Минфина страны. В Германии считают, что из-за разваливающейся на глазах правящей коалиции, Украина может остаться и вовсе без поставок. Неизменными остаются лишь крики главы немецкого МИД Бербок, раз за разом призывающей дать Киеву дальнобойное оружие.
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