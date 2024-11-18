ВСУ получат из Германии тысячи неуязвимых для радаров «мини-таурусов» под управлением ИИ

Киеву удалось стрясти с Берлина 4 тысяч высокотехнологичных ударных беспилотников фирмы Helsing. Эти аппараты называют «мини-таурусами» по аналогии с крылатыми ракетами Taurus. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Авторы указали, что такие дроны управляются искусственным интеллектом и им нипочём средства РЭБ. Берлин будет поставлять по несколько сотен БПЛА в месяц, а сами поставки будет оплачивать Германия.

Беспилотники Helisng летают в четыре раза дальше украинских дронов. Они могут нести взрывчатку, которой будет достаточно, чтобы подорвать танк или блиндаж. Специалисты сообщают, что аппарат помогает оператору держать курс при плохой погоде или в разрушенных районах, поскольку сам может распознать, где находится. Дроноводу остаётся лишь ткнуть на цель, а БПЛА самостоятельно полетит и уничтожит её. При этом стоимость таких «птичек» ниже, чем у аналогов.