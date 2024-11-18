Писториус: Германия продолжит попытки наладить диалог с Россией по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что попытки восстановить диалог с Россией по украинскому вопросу должны продолжаться. Он подчеркнул важность постоянных усилий в этом направлении, при этом не забывая о поддержке Украины. Он озвучил свою позицию в интервью телеканалу ARD.