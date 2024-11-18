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17 ноября, 22:24

Писториус: Германия продолжит попытки наладить диалог с Россией по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус. Обложка © Flickr / Bundeswehr

Министр обороны Германии Борис Писториус. Обложка © Flickr / Bundeswehr

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что попытки восстановить диалог с Россией по украинскому вопросу должны продолжаться. Он подчеркнул важность постоянных усилий в этом направлении, при этом не забывая о поддержке Украины. Он озвучил свою позицию в интервью телеканалу ARD.

Глава ведомства отметил, что для достижения прогресса в переговорах с Москвой следует оставаться настойчивыми, несмотря на текущие сложности в отношениях между странами. Однако, по его словам, на данный момент изменений в политике России не наблюдается.

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Писториус также ранее заявил, что решение Кремля скорректировать Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания никак не повлияет на внешнеполитический курс Германии и её союзников по Североатлантическому альянсу. Тем не менее он потребовал увеличить военный бюджет ФРГ из-за «угрозы» со стороны России.

Тимур Хингеев
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