Немецкий министр обороны испугался "угрозы" со стороны России и попросил денег
Глава МО Германии Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за угрозы России
Германии нужно увеличить военный бюджет из-за "угрозы" со стороны России. С таким заявлением выступил глава Минобороны страны Борис Писториус, его слова приводит издание Tagesspiegel.
"Я продолжаю выступать за то, чтобы Бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России", — утверждает он.
В оправдание Писториус добавил, что не хочет никого напугать, а, напротив, старается успокоить народ, чтобы не было паники в критической ситуации.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе. На Украине же Россия отстаивает свои интересы и безопасность, указал представитель Кремля.
ТАСС / DPA / Martin Schutt