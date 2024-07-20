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20 июля, 12:04

Немецкий министр обороны испугался "угрозы" со стороны России и попросил денег

Глава МО Германии Писториус призвал увеличить военный бюджет из-за угрозы России

Германии нужно увеличить военный бюджет из-за "угрозы" со стороны России. С таким заявлением выступил глава Минобороны страны Борис Писториус, его слова приводит издание Tagesspiegel.

"Я продолжаю выступать за то, чтобы Бундесвер получил деньги, необходимые в связи со слишком реальной угрозой со стороны России", — утверждает он.

В оправдание Писториус добавил, что не хочет никого напугать, а, напротив, старается успокоить народ, чтобы не было паники в критической ситуации.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском союзе. На Украине же Россия отстаивает свои интересы и безопасность, указал представитель Кремля.

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ТАСС / DPA / Martin Schutt

Николай Рюмин
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