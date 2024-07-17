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17 июля, 06:09

Медведев: Россия желает избежать глобальной катастрофы, но ответит на угрозу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Россия, будучи ядерной державой, в полном праве отвечать на прямые угрозы безопасности и суверенитету страны, но при этом в полной мере осознаёт лежащую на стране историческую ответственность и искренне стремится избежать глобальной катастрофы. Однако иногда на зло можно и даже нужно отвечать симметрично, как говорят, "око за око, зуб за зуб". Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью.

"Однако не всё так просто, когда речь идёт о судьбах всего человечества. В отличие от наших врагов, мы осознаём свою огромную силу, ответственность. Пока что нам, подчеркну, именно нам удаётся не допустить худшего исхода событий. При этом мы имеем моральное и юридическое право дать адекватный, симметричный или асимметричный ответ на прямой ущерб нашей безопасности и суверенитету",  объяснил он в беседе с aif.ru, отвечая на вопрос о том, не пора ли перестать сдерживаться на фоне решений Штатов о применении их оружия на Украине.

Заместитель главы Совбеза добавил, что такое право России также закреплено в основах государственной политики страны в вопросах ядерного сдерживания, а, кроме того, Москва обладает достаточным военным, технологическим и экономическим потенциалом, чтобы обеспечить безопасность как собственную, так и для дружественных государств. Как бы то ни было, РФ станет действовать не иначе чем в полном соответствии с Уставом и главными документами ООН, нормами международного права и постарается всеми силами предотвратить наступление катастрофы мирового масштаба.

"Мы стремимся это сделать. Печально, что нашим врагам такие побуждения несвойственны. Рассчитывать на их разум, волю и миролюбие пока что не приходится. А значит, возможно всё",  резюмировал Медведев.

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В рамках того же интервью Дмитрий Медведев рассказал о моменте, когда у России была возможность стать членом НАТО. Впрочем, как мы знаем, сбыться этому было не суждено. Кроме того, иллюзии о благородных целях альянса были разбиты после трагических событий в Югославии и бомбардировок Белграда. Сам политик сомневается в том, что Российскую Федерацию — преемницу СССР — действительно приняли бы в альянс, сложись всё иначе. Дело в том, что Запад всегда относился к РФ, как к непредсказуемой стране, и понимал, что имеет дело с хоть и "ослабевшей", но по-прежнему великой державой.

Юрий Лысенко
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