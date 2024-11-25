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25 ноября, 10:50

Сырский поручил создать подразделения рекрутинга в каждой бригаде ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал командирам бригад распоряжение о создании в каждой части штатного подразделения, которое будет отвечать за рекрутинг новобранцев. Об этом говорится в публикации украинского Генштаба.

Предполагается, что такая мера поспособствует росту набора в ряды ВС Украины.

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Ранее на Украине приняли закон, запрещающий мобилизовывать в ряды ВСУ мужчин младше 25 лет. Напомним, что относительно недавно нижний порог мобилизационного возраста находился на отметке в 27 лет, но из-за дефицита личного состава в войсках украинские власти его снизили. При этом Владимир Зеленский анонсировал «мотивирующую систему контрактов», которая должна будет убедить мужчин младше 25 лет добровольно вступать в ряды ВСУ. Кроме того, десятки тысяч граждан Украины потеряли свою отсрочку от призыва. В частности, после соответствующих изменений в законодательстве порядка 10% разного рода организаций перестали считаться критически важными и более не имеют права бронировать своих сотрудников от призыва.

Обложка ©

ТАСС / AP / Roman Chop

Юрий Лысенко
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