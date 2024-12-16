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Регион
16 декабря, 11:20

Белоусов заявил о переходе ВСУ к обороне из-за продвижения ВС России

Белоусов: ВСУ перешли к обороне и задействуют последние резервы

Стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения на данный момент принадлежит ВС России. Наши бойцы ежедневно продвигаются вперёд в среднем на 30 квадратных километров, вынуждая ВСУ перейти в оборону. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров. Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы», — заявил министр, выступая на коллегии Минобороны.

По его данным, укомплектованность подразделений ВСУ на переднем крае составляет не более 45-50%. Продвижение российских сил, как отметил Белоусов, стало возможным благодаря усилиям офицеров и солдат Объединённой группировки войск, а также их командующих и органов военного управления.

Путин заявил, что ВС РФ прочно держат стратегическую инициативу в зоне СВО
Путин заявил, что ВС РФ прочно держат стратегическую инициативу в зоне СВО

А ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны, назвал 2024 год знаковым в достижении целей СВО. Он также рассказал, что российские войска в этом году освободили 189 населённых пунктов. Президент выразил благодарность военным за такое впечатляющее выполнение боевых задач.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мария Любицкая
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