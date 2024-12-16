Белоусов заявил о переходе ВСУ к обороне из-за продвижения ВС России

Стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения на данный момент принадлежит ВС России. Наши бойцы ежедневно продвигаются вперёд в среднем на 30 квадратных километров, вынуждая ВСУ перейти в оборону. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка 30 квадратных километров. Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы», — заявил министр, выступая на коллегии Минобороны.