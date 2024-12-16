Путин заявил, что ВС РФ прочно держат стратегическую инициативу в зоне СВО
Российские войска крепко держат стратегическую инициативу по свей линии фронта в зоне спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил глава государства России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.
«Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота, российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства.
Кроме того, на заседании Путин отметил, что за прошедший год Армия России показала результат в 189 освобождённых населённых пунктов на территории Украины. Он выразил благодарность военным за такое впечатляющее выполнение боевых задач. Вместе с этим он назвал 2024 год знаковым в достижении целей СВО и счёл долгом россиян окружить заботой семьи погибших бойцов.
VK / Минобороны РФ