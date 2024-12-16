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Регион
16 декабря, 09:29

Кремль оценил шансы на рождественское прекращение огня

Песков: Путин поддержал миротворческие усилия Орбана, но их отверг Зеленский

Предложения Венгрии о крупном обмене пленными и рождественском перемирии на Украине поддержала Москва, но не Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, каковы шансы на прекращение огня в декабре.

«Путин разговаривал с Виктором Орбаном, Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский. Вот такая ситуация», — сказал представитель Кремля.

Зеленский нахамил Орбану за звонок Путину
Зеленский нахамил Орбану за звонок Путину

Напомним, 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В течение часа они обсуждали ситуацию на Украине. Позже венгерский премьер раскрыл, что предлагал прекратить огонь и провести обмен пленными. Москва сразу же передала в посольство Венгрии предложения по обмену, показав готовность обсуждать это предложение. Однако Владимир Зеленский идеи Орбана отверг.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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