Кремль оценил шансы на рождественское прекращение огня

Предложения Венгрии о крупном обмене пленными и рождественском перемирии на Украине поддержала Москва, но не Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, каковы шансы на прекращение огня в декабре.