Кремль оценил шансы на рождественское прекращение огня
Песков: Путин поддержал миротворческие усилия Орбана, но их отверг Зеленский
Предложения Венгрии о крупном обмене пленными и рождественском перемирии на Украине поддержала Москва, но не Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, каковы шансы на прекращение огня в декабре.
«Путин разговаривал с Виктором Орбаном, Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно Зеленский. Вот такая ситуация», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В течение часа они обсуждали ситуацию на Украине. Позже венгерский премьер раскрыл, что предлагал прекратить огонь и провести обмен пленными. Москва сразу же передала в посольство Венгрии предложения по обмену, показав готовность обсуждать это предложение. Однако Владимир Зеленский идеи Орбана отверг.
Life.ru