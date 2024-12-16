Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 10:52

Путин: Долг россиян – окружить заботой семьи погибших бойцов СВО

Долг россиян — всегда помнить о подвиге бойцов спецоперации, окружить заботой их семьи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны.

«Наш долгвсегда помнить наших боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и ещё раз повторю: их дети — это наши с вами дети», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 16 декабря, президент РФ Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны. Глава государства попросил всех присутствующих почтить минутой молчания память павших бойцов в зоне СВО.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar