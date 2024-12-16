Путин: Долг россиян – окружить заботой семьи погибших бойцов СВО
Долг россиян — всегда помнить о подвиге бойцов спецоперации, окружить заботой их семьи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны.
«Наш долг — всегда помнить наших боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и ещё раз повторю: их дети — это наши с вами дети», — подчеркнул он.
Напомним, сегодня, 16 декабря, президент РФ Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны. Глава государства попросил всех присутствующих почтить минутой молчания память павших бойцов в зоне СВО.
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