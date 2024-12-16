Путин: Долг россиян – окружить заботой семьи погибших бойцов СВО

«Наш долг — всегда помнить наших боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и ещё раз повторю: их дети — это наши с вами дети», — подчеркнул он.