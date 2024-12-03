«Идём уверенно»: Путин пообщался с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию после ранений

Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО. Глава государства посетил площадку АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы, в том числе для раненых бойцов спецоперации. Кроме там, участники СВО проходят там реабилитацию после протезирования.

Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО. Видео © Life.ru

Один из военных отметил, что уже может ходить уверенно, а по словам медика, на таком, облегчённом протезе, можно даже бегать. Также многие после протезирования занимаются скалолазанием, играют в теннис, плавают, ездят на велосипедах.

Ранее глава государства осмотрел производство протезов верхних и нижних конечностей. Президенту показали и примерочные, где осуществляется «подгонка» протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения военных в использовании новых протезов.