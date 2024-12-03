«Идём уверенно»: Путин пообщался с бойцами СВО, которые проходят реабилитацию после ранений
Путин пообщался с проходящими реабилитацию бойцами СВО в центре ортопедии
Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО. Глава государства посетил площадку АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы, в том числе для раненых бойцов спецоперации. Кроме там, участники СВО проходят там реабилитацию после протезирования.
Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО. Видео © Life.ru
Один из военных отметил, что уже может ходить уверенно, а по словам медика, на таком, облегчённом протезе, можно даже бегать. Также многие после протезирования занимаются скалолазанием, играют в теннис, плавают, ездят на велосипедах.
Ранее глава государства осмотрел производство протезов верхних и нижних конечностей. Президенту показали и примерочные, где осуществляется «подгонка» протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения военных в использовании новых протезов.
Напомним, сегодня Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию бойцы СВО после ранений. АО «ЦИТО» производит обширный спектр индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты для рук и ног. Предприятие активно использует компоненты собственного производства, что позволяет снизить зависимость от поставок из-за границы. Этот визит приурочен к Международному дню инвалидов, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году и отмечается ежегодно 3 декабря.
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