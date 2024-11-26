В России разработали мобильное приложение для опорно-двигательной реабилитации

Специалисты молодёжной VR-лаборатории Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) представили уникальное мобильное приложение, предназначенное для помощи в опорно-двигательной реабилитации. Это инновационное решение было разработано с использованием комбинации технологий инерциальной навигации и компьютерного зрения, что позволяет более точно и эффективно оценивать качество выполнения упражнений, сообщает ТАСС.

Проект начинался как дипломная работа, но благодаря дальнейшим исследованиям и экспериментам идея значительно расширилась. Приложение адаптировано для мобильных устройств, что позволяет пациентам выполнять упражнения даже дома. При этом врач может удалённо отслеживать процесс восстановления и корректировать программу реабилитации.

Одной из главных особенностей проекта является его доступность: пациенты могут заниматься в удобное время, а система автоматически проверяет точность движений, что особенно важно для тех, кто не может регулярно посещать медицинские учреждения. «Это важный шаг в развитии технологий реабилитации. Приложение поддерживает пациентов даже при отсутствии врача», — рассказал руководитель лаборатории Артём Обухов.

Министерство науки и высшего образования России отметило важность результатов работы студентов и научных сотрудников ТГТУ. Приложение, разработанное молодыми учёными, может стать основой для дальнейшего совершенствования существующих технологий в области медицинской реабилитации и создания новых инструментов для мониторинга физических активностей пациентов.

Молодёжная лаборатория медицинских VR-систем для обучения, диагностики и реабилитации была создана в 2021 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Результаты их исследований были опубликованы в международном научном журнале Technologies (Scopus Q1), что подтверждает высокий уровень работы и значимость разработки в области науки и медицины.