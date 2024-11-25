Хирург рассказал, каков шанс получить геморрагический инсульт в 16 лет

Недавно врачи прооперировали 16-летнего подростка, у которого случился геморрагический инсульт. Специалисты обнаружили у юной пациентки патологию, при которой мелкие вены и артерии сплетаются в «сосудистый клубок». В беседе с Life.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал, что встречается такой недуг крайне редко.

Причины возникновения мальформации неизвестны. Считается, что данная патология врождённая. Часто мальформация у человека обнаруживается в момент разрыва сосудов. Но некоторых людей могут беспокоить некупирующиеся головные боли или эпилептические припадки. Частота патологии около 0,1%, однако возможна и большая частота распространённости болезни, ведь часто мальформация протекает бессимптомно. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

При неясной головной боли и эпилептических припадках можно хотя бы раз выполнить МРТ головного мозга, что позволит обнаружить данную патологию. Других вариантов нет, заключил специалист.