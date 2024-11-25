Любителей роллов и мясного тартара предупредили о риске подцепить опасную болячку

Плохо приготовленное мясо и блюда из сырой рыбы могут стать источником серьёзных проблем со здоровьем. Вместе с пищей в организм могут попасть опасные бактерии, в числе которых кампилобактер, сальмонелла, клостридии, кишечная палочка, листерия и другие. Об этом РИАМО заявила врач Вера Серёжина.

«Наиболее часто встречающиеся диарейные заболевания связаны именно с употреблением небезопасной пищи. Что касается сырой рыбы и морепродуктов — они могут быть источником токсинов, таких как ртуть, или содержать бактерии, которые можно уничтожить только при достаточной термической обработке», — пояснила медик.

Кроме того, мясо и рыба без необходимой термической обработки могут «наградить» человека личинками гельминтов или вирусом гепатита А. Чтобы избежать заражения, необходимо держать мясо на огне до готовности. Для мелких кусков говядины, телятины, баранины и свинины температура должна быть не менее 63 градусов. Цельный кусок мяса весом полтора-два килограмма должен готовиться при температуре 180 градусов не менее двух часов. К птице применяются те же условия.

В свою очередь рыбу, по словам врача, следует готовить при температуре не менее 63 градусов до момента, пока мякоть станет непрозрачной. Фарш следует прогревать до 71 градуса. Кроме того, чтобы избежать контакта с другими продуктами, например, хлебом или овощами, важно для мяса и рыбы использовать отдельные разделочные доски.