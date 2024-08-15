Назван максимальный срок хранения сырого мяса и фарша в холодильнике

Покупая сырое мясо, важно его быстро употребить в пищу. Следует помнить, что держать в холодильнике его можно от одного до пяти дней в зависимости от вида. Однако заморозка значительно увеличит срок хранения продукта. Об этом заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

"Мясо в холодильнике хранится строго определённый срок. Охлаждённая говядина — 3–5 дней, фарш, субпродукты и птица — 1–2 дня. Если заморозить мясо, то срок хранения, конечно, увеличивается, но важно помнить, что мясной фарш можно хранить в морозилке три месяца, свинину — два, а вот говядину — девять", — рассказала медик.

Врач посоветовала использовать для разделывания мяса отдельные доску и нож. Хранить его надо отдельно от других продуктов питания. Риск загрязнения ниже, если мясо лежит на нижней полке холодильника, добавила Сухорукова.