Назван максимальный срок хранения сырого мяса и фарша в холодильнике
Врач Сухорукова: Фарш из говядины можно хранить в морозилке до 9 месяцев
Покупая сырое мясо, важно его быстро употребить в пищу. Следует помнить, что держать в холодильнике его можно от одного до пяти дней в зависимости от вида. Однако заморозка значительно увеличит срок хранения продукта. Об этом заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
"Мясо в холодильнике хранится строго определённый срок. Охлаждённая говядина — 3–5 дней, фарш, субпродукты и птица — 1–2 дня. Если заморозить мясо, то срок хранения, конечно, увеличивается, но важно помнить, что мясной фарш можно хранить в морозилке три месяца, свинину — два, а вот говядину — девять", — рассказала медик.
Врач посоветовала использовать для разделывания мяса отдельные доску и нож. Хранить его надо отдельно от других продуктов питания. Риск загрязнения ниже, если мясо лежит на нижней полке холодильника, добавила Сухорукова.
Ранее Life.ru писал о заболеваниях, при которых нельзя есть мясо. Его стоит исключить из рациона тем, у кого есть аллергия на продукты животного происхождения. Кроме того, оно противопоказано людям с нарушением обмена аминокислот и органических кислот. Ограничить употребление мяса надо пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы, нарушениями липидного обмена и проблемами с почками.