Врач перечислил заболевания, при которых нельзя есть мясо

Названа группа людей, кому противопоказано есть мясо. Его стоит исключить из рациона тем, у кого есть аллергия на продукты животного происхождения. Иначе могут возникнуть неприятные последствия в виде тошноты, рвоты, кашля, болей в животе и других расстройств ЖКТ. Об этом заявил гастроэнтеролог Олег Лысенко в беседе с "Газетой.ru".

"В первую очередь нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций на него или продукты животного происхождения. К таким заболеваниям относится альфа-гал синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки", — отметил медик.

Он добавил, что мясо противопоказано людям с нарушением обмена аминокислот и органических кислот. Среди них — фенилкетонурия, при которой человек не может расщеплять аминокислоту фенилаланин. Её накопление приводит к повреждению нервной системы, возникновению психических расстройств, судорог и умственной отсталости.

Если не отказываться полностью, то отдать предпочтение менее жирным сортам мяса надо пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы, нарушениями липидного обмена и проблемами с почками.