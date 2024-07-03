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3 июля, 10:11

"Углеводная бомба": Названо три самых опасных сочетания в еде

Врач Мухина назвала картошку с мясом главной крахмалистой "углеводной бомбой"

Названо три главных и несочетаемых сочетания в еде. Обложка © Freepik

Названо три главных и несочетаемых сочетания в еде. Обложка © Freepik

Главной крахмалистой "углеводной бомбой" является картошка с мясом. Наиболее опасно подобное сочетание для людей зрелого и пожилого возраста. Именно бабушкам и дедушкам стоит пересмотреть своё меню в сторону исключения из него некоторых сочетаний продуктов, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Картошка с мясом — это жареная и достаточно жирная пища, которую не сможет качественно переварить даже самый молодой желудок. С возрастом же производительность ферментных систем снижается, а также затрудняется всасывание питательных веществ.

"Если без мяса никак не обойтись, пусть лучше оно будет варёным. А вот от картофеля лучше отказаться вообще: адекватной и хорошо насыщающей заменой ему и в гарнире, и как самостоятельное блюдо станут тушёные овощи или злак киноа", — объяснила врач в беседе с RuNews24.ru.

Пересмотреть стоит и состав некоторых десертов. Например, при приготовлении молочного коктейля с бананом этот фрукт, взбитый с молоком, превращается в слизь, которая начнёт затруднять перистальтику желудочно-кишечного тракта. По этой же причине не стоит выбирать традиционный американский завтрак, в составе которого обязательно есть кофе с молоком и апельсиновый сок.

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Ещё одно нежелательное сочетание — растительных и молочных жиров, например жирное мясо с ореховым салатом на растительном масле и сырная тарелка. Это может ухудшить переваривание и всасывание белков. При этом в России также планируют переименовать молочные продукты с растительными жирами. Теперь вместо привычных молока, сметаны и йогурта на полках появятся "коктейль", "крем" и "соус".

Наталья Афонина
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