"Углеводная бомба": Названо три самых опасных сочетания в еде

Главной крахмалистой "углеводной бомбой" является картошка с мясом. Наиболее опасно подобное сочетание для людей зрелого и пожилого возраста. Именно бабушкам и дедушкам стоит пересмотреть своё меню в сторону исключения из него некоторых сочетаний продуктов, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Картошка с мясом — это жареная и достаточно жирная пища, которую не сможет качественно переварить даже самый молодой желудок. С возрастом же производительность ферментных систем снижается, а также затрудняется всасывание питательных веществ.

"Если без мяса никак не обойтись, пусть лучше оно будет варёным. А вот от картофеля лучше отказаться вообще: адекватной и хорошо насыщающей заменой ему и в гарнире, и как самостоятельное блюдо станут тушёные овощи или злак киноа", — объяснила врач в беседе с RuNews24.ru.

Пересмотреть стоит и состав некоторых десертов. Например, при приготовлении молочного коктейля с бананом этот фрукт, взбитый с молоком, превращается в слизь, которая начнёт затруднять перистальтику желудочно-кишечного тракта. По этой же причине не стоит выбирать традиционный американский завтрак, в составе которого обязательно есть кофе с молоком и апельсиновый сок.