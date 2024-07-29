Химик ответил, могут ли продукты храниться в морозилке вечно Химик Дорохов: Долгое хранение мяса и рыбы в морозилке ухудшает их вкус 29 июля, 05:00 Долгое хранение мяса и рыбы в холодильнике ухудшает их вкус. Обложка © Unsplash / S. Laiba Ali

Продукты в заморозке не вечны и тоже имеют срок годности, предупредил Life.ru кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Например, целую курицу можно хранить в заморозке до года, её куски — до девяти месяцев. В ином случае потеряется влага, испортится текстура мяса, появятся прогорклость и неприятный запах.

Говядину и баранину можно хранить до года, свинину — до полугода. Фарш из любого мяса самое большее хранится четыре месяца. Чересчур долго находящийся в морозилке продукт обрастает кристаллами, повреждающими структуру мяса. Также может произойти постепенное окисление жиров, что отрицательно скажется на вкусе готовых блюд.

Жирную рыбу вроде лосося или тунца можно хранить не более трёх месяцев. С нежирной (вроде трески или хека) полегче — её срок годности в морозилке может истечь только через полгода. Кстати, рыба ещё более чувствительна к образованию ледяных кристаллов. К тому же жиры окисляются, что приводит к той же прогорклости и неприятному запаху.

Большую часть овощей можно хранить от восьми до 12 месяцев. Если в них много воды (например, огурцы и помидоры), лучшим решением будет превратить их в пюре или соус. А лучше вообще не замораживать. Если хранить их слишком долго, они могут потерять текстуру, да и вкус станет уже не тем. Со временем разрушаются витамины и питательные вещества, снижая ценность продуктов.

От упаковки тоже многое зависит, ведь она не даёт продукту контактировать с воздухом и препятствует тому же образованию ледяных кристаллов. Лучше всего использовать вакуумные пакеты и герметичные контейнеры. Хранить продукты нужно при температуре минус 18 °C или ниже. Также можно маркировать упаковки, указывая даты заморозки.

Размораживать продукты после глубокой заморозки в первые несколько часов лучше в холодильнике на верхних полках, а не при комнатной температуре, чтобы избежать избыточного размножения бактерий. Следование этим рекомендациям поможет сохранить качество и безопасность замороженных продуктов Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Ранее эксперт рассказала, что овощи и ягоды нужно замораживать с соблюдением определённых правил и хранить не более двух лет. В первую очередь урожай нужно помыть, затем вытереть овощи и слегка просушить ягоды, чтобы они оставались влажными, но не супермокрыми.

Авторы Андрей Горяничев