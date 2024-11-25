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25 ноября, 11:20

Врачи Детского центра Рошаля спасли 16-летную пациентку с инсультом

В Детском клиническом центре имени Рошаля успешно спасли 16-летнюю девушку, которая поступила с признаками геморрагического инсульта. Обследование показало наличие кровоизлияния в мозг, вызванного разрывом сосуда, а также артериовенозную мальформацию — патологию, при которой мелкие вены и артерии переплетаются, образуя «сосудистый клубок».

Обследование выявило кровоизлияние в мозг из-за лопнувшего сосуда и артериовенозную мальформацию сосудов головного мозга. Фото предоставлено Life.ru пресс-службой медучреждения

Обследование выявило кровоизлияние в мозг из-за лопнувшего сосуда и артериовенозную мальформацию сосудов головного мозга. Фото предоставлено Life.ru пресс-службой медучреждения

Это патология, при которой вены и артерии небольшого диаметра, переплетаясь друг с другом, образуют «сосудистый клубок». Фото предоставлено Life.ru пресс-службой медучреждения

Это патология, при которой вены и артерии небольшого диаметра, переплетаясь друг с другом, образуют «сосудистый клубок». Фото предоставлено Life.ru пресс-службой медучреждения

Как стало известно Life.ru, разрыв произошёл именно в этом образовании, что может привести к повреждению мозговых клеток и серьёзным последствиям, включая летальный исход, если не оказать своевременную помощь.

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«Артериовенозная мальформация лечится методом эмболизациивведением в поврежденный сосуд специального вещества для заклеивания места разрыва. Нейрохирурги выполнили процедуру тонким катетером с ювелирной точностью,» — сообщил заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Операция длилась 3 часа и позволила остановить кровотечение, снизив риск повторных инцидентов. Это была первая подобная операция для ребёнка в Подмосковье. На данный момент юная пациентка уже выписана и вернулась к привычной жизни.

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А ранее ставшая популярной после ролика с «Бэнтли» модель Алла Брулетова перенесла операцию на сердце. По словам 25-летней блогерши из Иваново, медики в Швейцарии смогли установить причину, по которой у неё был инсульт в 18 лет. В ходе обследования выяснилось, что у Аллы при рождении были проблемы с клапаном.

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Life.ru

Марина Фещенко
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