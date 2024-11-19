Уснула, очнулась — перелом: В Подмосковье девушка уронила телефон на лицо и расквасила нос
В Подмосковье врачи спасли нос девушки, сломанный из-за падения на него телефона
Телефон сломал нос. Фото © Министерство здравоохранения Московской области
В Видновской больнице помогли 24-летней девушке с травмой носа. Пострадавшая уснула, пролистывая ленту новостей в телефоне. Гаджет выскользнул из её рук и упал на переносицу. В результате девушка получила перелом костей носа со смещением отломков. Медики вправили смещённые отломки скелета носа и зафиксировали их в правильном положении. Сейчас девушку уже выписали из больницы, она вернулась к обычной жизни и решила отказаться от использования телефона перед сном.
«Через десять дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат. Орган функционирует нормально», — цитирует врача-оториноларинголога Рауля Тена Министерство здравоохранения Московской области.
Специалист отметил, что при подобных травмах необходима срочная медицинская помощь — отломки костей могут срастись в неправильном положении. В таком случае исправление будет сложным и травматичным.
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