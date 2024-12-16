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Регион
16 декабря, 10:50

Путин назвал 2024 год знаковым в достижении целей СВО

Российский лидер Владимир Путин высказался о ходе специальной военной операции на Украине. Во время своего выступления на итоговой коллегии Минобороны глава государства подчеркнул, что 2024 год знаковым в достижении целей СВО.

«Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», — поделился российский лидер.

Президент также пообещал обсудить основные итоги работы за 2024 год и определить задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил.

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Сводки СВО. ВС РФ наступают со скоростью 14 км в сутки, падение Дачного откроет дорогу на Курахово, подсчитан ущерб США от поражения Украины, 16 декабря

В ходе заседания также Путин рассказал, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках спецоперации. Он выразил благодарность российским военным за такое впечатляющее выполнение боевых задач.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Алена Пенчугина
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