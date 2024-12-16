Путин назвал 2024 год знаковым в достижении целей СВО

Российский лидер Владимир Путин высказался о ходе специальной военной операции на Украине. Во время своего выступления на итоговой коллегии Минобороны глава государства подчеркнул, что 2024 год знаковым в достижении целей СВО.

«Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», — поделился российский лидер.

Президент также пообещал обсудить основные итоги работы за 2024 год и определить задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил.