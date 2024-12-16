Путин: На поле боя в зоне СВО происходит перелом
На поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) происходит перелом, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что наши военные полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне боевых действий.
«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — сказал президент, выступая на коллегии Минобороны.
Также Путин заявил о необходимости сохранить набранные темпы продвижения в зоне СВО. По его словам, важно обеспечить безопасность россиян и будущее нашей страны.
Ранее в ходе выступления на коллегии Минобороны Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника». Кроме того, глава государства отметил, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках СВО.
Life.ru