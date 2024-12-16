Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 12:09

Путин: На поле боя в зоне СВО происходит перелом

На поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) происходит перелом, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что наши военные полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне боевых действий.

«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — сказал президент, выступая на коллегии Минобороны.

Также Путин заявил о необходимости сохранить набранные темпы продвижения в зоне СВО. По его словам, важно обеспечить безопасность россиян и будущее нашей страны.

Ранее в ходе выступления на коллегии Минобороны Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника». Кроме того, глава государства отметил, что российские войска в 2024 году освободили 189 населённых пунктов в рамках СВО.

Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника»
Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника»
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar