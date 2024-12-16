Путин: На поле боя в зоне СВО происходит перелом

На поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) происходит перелом, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что наши военные полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне боевых действий.

«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», — сказал президент, выступая на коллегии Минобороны.