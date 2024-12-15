«Слава Богу, пришли наши»: Хинштейн призвал эвакуировать жителей освобождённых курских сёл

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей сёл Плехово, Дарьино и Новоивановка, которые долгое время находились в тяжёлых условиях. Он ожидает помощи в этом от военнослужащих, спасателей, медиков и волонтёров. По словам врио губернатора, 11 и 12 декабря наши бойцы освободили не только территории, но и самое главное — людей.

Одна из эвакуированных благодарит за спасение. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Наши военные освободили не только территории, они освободили самое главное — людей, которые несколько месяцев находились под оккупацией врага, в тяжелейших условиях. Они освободили и их родственников, которые всё это время жили с тяжёлыми мыслями о своих родных», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Врио губернатора Курской области также сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать мирное население. Сегодня ночью обломки беспилотника упали в Железнодорожном округе города Курска и повредили забор в одном из домовладений.

«Детки, внуки, внучки — все мои тут. Спасибо им большое, что они меня не бросили. И внучок, главное — внучок мой. Маленький страдал. Спрашивает: «Бабушка, хохлов всех перебили?» Спасибо военным. <...> Слава Богу, пришли наши», — поделилась одна из спасённых Екатерина Демидова.