Российские военные освободили село Шевченко в ДНР
Пушилин заявил об освобождении села Шевченко в ДНР
Российские венные продолжают демонстрировать успехи в зоне специальной военной операции на Украине. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об очередном достижении наших войск: бойцы ВС РФ освободили село Шевченко на Красноармейском направлении.
«Видим, по нескольким направлениям продвигаются подразделения, это касаемо и самого Красноармейска, это касается и Димитрова. После освобождения Шевченко, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», — сообщил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее российские бойцы сняли видео из посёлка Плёхово в Курской области, который был недавно освобождён от ВСУ. В одном из укрытий они нашли муляж-обманку танковой пушки, который сделали украинские солдаты. Также накануне наши бойцы освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в ДНР.
VK / Минобороны РФ