Российские венные продолжают демонстрировать успехи в зоне специальной военной операции на Украине. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об очередном достижении наших войск: бойцы ВС РФ освободили село Шевченко на Красноармейском направлении.

«Видим, по нескольким направлениям продвигаются подразделения, это касаемо и самого Красноармейска, это касается и Димитрова. После освобождения Шевченко, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», — сообщил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».