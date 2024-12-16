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Регион
16 декабря, 06:56

Российские военные освободили село Шевченко в ДНР

Пушилин заявил об освобождении села Шевченко в ДНР

Российские венные продолжают демонстрировать успехи в зоне специальной военной операции на Украине. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об очередном достижении наших войск: бойцы ВС РФ освободили село Шевченко на Красноармейском направлении.

«Видим, по нескольким направлениям продвигаются подразделения, это касаемо и самого Красноармейска, это касается и Димитрова. После освобождения Шевченко, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», — сообщил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее российские бойцы сняли видео из посёлка Плёхово в Курской области, который был недавно освобождён от ВСУ. В одном из укрытий они нашли муляж-обманку танковой пушки, который сделали украинские солдаты. Также накануне наши бойцы освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в ДНР.

Российские бойцы подняли триколор над зданием горсовета в Курахове
Российские бойцы подняли триколор над зданием горсовета в Курахове
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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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