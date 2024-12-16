«Курская авантюра» Владимира Зеленского обернулась для ВСУ крупными потерями: так, по состоянию на 16 декабря, противник потерял под Курском уже более 41400 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также сотни единиц другой техники.