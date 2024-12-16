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Регион
16 декабря, 10:27

Потери ВСУ в Курской области уже превысили 41 тысячу

«Курская авантюра» Владимира Зеленского обернулась для ВСУ крупными потерями: так, по состоянию на 16 декабря, противник потерял под Курском уже более 41400 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также сотни единиц другой техники.

За последние сутки потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, американский бронетранспортёр Stryker, 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей, рапортует Минобороны России.

И днём, и ночью: Российская «сушка» в кромешной темноте разнесла позиции ВСУ под Курском
И днём, и ночью: Российская «сушка» в кромешной темноте разнесла позиции ВСУ под Курском

А ранее стало известно, что в боях в Курской области со стороны ВСУ принимают участие инструкторы из западных стран — туда их направляет украинское командование.

Обложка ©

TACC / Александр Река

Александра Вишнякова
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