Потери ВСУ в Курской области уже превысили 41 тысячу
«Курская авантюра» Владимира Зеленского обернулась для ВСУ крупными потерями: так, по состоянию на 16 декабря, противник потерял под Курском уже более 41400 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, а также сотни единиц другой техники.
За последние сутки потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, американский бронетранспортёр Stryker, 20 боевых бронированных машин и семь автомобилей, рапортует Минобороны России.
А ранее стало известно, что в боях в Курской области со стороны ВСУ принимают участие инструкторы из западных стран — туда их направляет украинское командование.
TACC / Александр Река