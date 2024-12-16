И днём, и ночью: Российская «сушка» в кромешной темноте разнесла позиции ВСУ под Курском

Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале видеозапись ночных действий экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34. «Сушка» совершила вылет в Курскую область, поразив позиции врага в кромешной темноте.

На первых секундах ролика запечатлён момент старта самолёта с военного аэродрома и взлёт. В момент приближения к цели Су-34 начинает отстреливать ложные тепловые цели, чтобы не стать добычей украинского ПВО. После успешного выполнения боевого задания борт возвращается на базу.