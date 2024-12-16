За всё время специальной военной операции российские военные ликвидировали около 6,5 тысячи иностранных наёмников, сражавшихся на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью «Известиям» сообщила исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Дипломат напомнила, что всего на Украину прибыли около 15 тысяч боевиков из 110 государств. Некоторые из них приехали в Незалежную за зарплатой, которая может достигать 7 тысяч долларов, но большая часть отправилась в зону СВО не ради финансов, а по идеологическим причинам.

«Многие из них — истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области», — отметила Жданова.

По словам дипломата, больше всего на Украине поляков — 2960 человек. «Серебро» досталось США (1113), а замкнула тройку лидеров Грузия с 1042 наёмниками. На данный момент около 800 иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, были признаны виновными в совершении преступлений, подчеркнула она.