Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 18:10

В Британии раскрыли убийство наёмника ВСУ другом-сослуживцем

Express: Наёмника ВСУ из Британии убил на фронте его сослуживец

Бывший британский солдат Дэниел Берк, который отправился на Украину в качестве наёмника, был убит своим другом, сообщает британская газета Express. Согласно информации издания, подозреваемым является Абдельфетах Нурин, который указал следователям место, где находится тело убитого, и утверждал, что застрелил его случайно во время тренировок.

«Он утверждал, что произвёл по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нёс Берка во время учений, а второй — по неизвестным причинам», — говорится в статье.

Издание сообщает, что судебно-медицинская экспертиза установила, что в Берка выстрелили не менее трёх раз — в голову, грудь и шею. Детектив-сержант Даниэль Булливант отметила, что результаты баллистических исследований, проведенных на Украине, указывают на невозможность случайного убийства из оружия АКС-74У.

Бойцы ВСУ зверски убили 21-летнюю девушку во время доставки еды жителям приграничья
Бойцы ВСУ зверски убили 21-летнюю девушку во время доставки еды жителям приграничья

Ранее пленный боец ВСУ Максим Красюха сообщил, что украинские военнослужащие пытались с помощью беспилотников целенаправленно уничтожить своих сослуживцев, которые намеревались сдаться ВС РФ. Он отметил, что командование ВСУ не проводит никакой боевой подготовки для новобранцев, и мужчину практически сразу отправили на передовые позиции. Боец также признал, что ситуация в украинской армии крайне тяжёлая.

Обложка ©

Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar