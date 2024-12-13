В Британии раскрыли убийство наёмника ВСУ другом-сослуживцем

Бывший британский солдат Дэниел Берк, который отправился на Украину в качестве наёмника, был убит своим другом, сообщает британская газета Express. Согласно информации издания, подозреваемым является Абдельфетах Нурин, который указал следователям место, где находится тело убитого, и утверждал, что застрелил его случайно во время тренировок.

«Он утверждал, что произвёл по меньшей мере два выстрела — один случайно, когда нёс Берка во время учений, а второй — по неизвестным причинам», — говорится в статье.

Издание сообщает, что судебно-медицинская экспертиза установила, что в Берка выстрелили не менее трёх раз — в голову, грудь и шею. Детектив-сержант Даниэль Булливант отметила, что результаты баллистических исследований, проведенных на Украине, указывают на невозможность случайного убийства из оружия АКС-74У.