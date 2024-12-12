Бойцы ВСУ зверски убили 21-летнюю девушку во время доставки еды жителям приграничья
Бойцы ВСУ убили девушку-волонтёра и водителя, развозивших еду в Курской области
После вторжения украинской армии в Курскую область бойцы ВСУ убили девушку-волонтёра и водителя, которые доставляли обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов региона. О жуткой расправе сообщил военным следователям местный житель Руслан Коробов.
«Девочку с водителем убили, они обед развозили. Девушка, ей был 21 год, работала со мной в одной фирме», — говорит Коробов на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.
Он напомнил, что украинские военные начали атаковать мирных жителей ещё до вторжения в Курскую область. По его словам, в начале лета его родное село ВСУ несколько раз обстреливали из миномётов. Он подчеркнул, что вражеские удары были направлены на частные дома мирных граждан, военных или промышленных целей там нет.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нашли более десяти тел гражданских лиц в освобождённом городе Селидово в ДНР, которые были убиты украинскими солдатами. Большинство из них были старше 40 лет, и на их телах были обнаружены огнестрельные ранения различного калибра. Кроме того, у некоторых жертв судмедэксперты следы пыток.
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