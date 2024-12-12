После вторжения украинской армии в Курскую область бойцы ВСУ убили девушку-волонтёра и водителя, которые доставляли обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов региона. О жуткой расправе сообщил военным следователям местный житель Руслан Коробов.

«Девочку с водителем убили, они обед развозили. Девушка, ей был 21 год, работала со мной в одной фирме», — говорит Коробов на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.

Он напомнил, что украинские военные начали атаковать мирных жителей ещё до вторжения в Курскую область. По его словам, в начале лета его родное село ВСУ несколько раз обстреливали из миномётов. Он подчеркнул, что вражеские удары были направлены на частные дома мирных граждан, военных или промышленных целей там нет.