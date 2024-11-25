Ростех поставил в армию партию новых Су-34

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, передала Воздушно-космическим силам России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Генеральный директор корпорации Вадим Бадеха сообщил, что данные самолеты продемонстрировали свою эффективность в реальных боевых условиях, причём это не последняя партия истребителей-бомбардировщиков в этом году.

Одной из главных задач ОАК, по его словам, является своевременное выполнение обязательств по государственному оборонному заказу.

Новые истребители-бомбардировщики Су-34 прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы. Видео © Пресс-служба Ростеха

«Эти самолёты составляют основу ударной мощи фронтовой авиации и показывают свою эффективность в реальных боевых условиях», — сказал Бадеха.

В Ростехе добавили, что новые истребители-бомбардировщики прошли все необходимые испытания и направлены к местам своей службы.