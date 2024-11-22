«Ростех» подарит Карлсону всё для безопасных репортажей: тульский микрофон и бронежилет

«Ростех» предложила американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону профессиональный микрофон производства тульского завода «Октава», чтобы улучшить качество звука в его видеоматериалах. В дополнение к этому компания готова подарить ему бронежилет «Оберег», который может пригодиться в работе репортёра. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале корпорации.

«Мы готовы предоставить Такеру микрофон нашего тульского завода «Октава» и пригласить его на экскурсию на предприятие», – говорится в заявлении. Также отмечено, что журналист сможет своими глазами увидеть процесс производства.

В корпорации добавили, что также готовы подарить бронежилет того же тульского завода — «Оберег», который по их словам, является полезным в опасной работе журналиста.

Инициатива последовала за предложением российского политолога и профессора Высшей школы экономики Марата Баширова, который порекомендовал Карлсону сменить микрофон.