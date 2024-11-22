«Ростех» подарит Карлсону всё для безопасных репортажей: тульский микрофон и бронежилет
«Ростех» предложил Такеру Карлсону микрофон «Октава» и тульский бронежилет
Такер Карлсон. Обложка © Kremlin.ru
«Ростех» предложила американскому журналисту и блогеру Такеру Карлсону профессиональный микрофон производства тульского завода «Октава», чтобы улучшить качество звука в его видеоматериалах. В дополнение к этому компания готова подарить ему бронежилет «Оберег», который может пригодиться в работе репортёра. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале корпорации.
«Мы готовы предоставить Такеру микрофон нашего тульского завода «Октава» и пригласить его на экскурсию на предприятие», – говорится в заявлении. Также отмечено, что журналист сможет своими глазами увидеть процесс производства.
В корпорации добавили, что также готовы подарить бронежилет того же тульского завода — «Оберег», который по их словам, является полезным в опасной работе журналиста.
Инициатива последовала за предложением российского политолога и профессора Высшей школы экономики Марата Баширова, который порекомендовал Карлсону сменить микрофон.
Ранее журналист заявил, что действующие американские власти обладают признаками фашизма. Россия, вопреки обвинениям, таковой не является. Он добавил, что на данный момент человечество наблюдает за тем, как «хромая утка» (Джо Байден) толкает мир к ядерному конфликту.