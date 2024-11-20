Власти Украины пытаются убедить население в том, что Джо Байден принял решение о разрешении ударов по территории России с использованием ракет ATACMS совместно с будущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

Она выразила благодарность журналисту Такеру Карлсону, который отметил, что такой шаг со стороны Вашингтона может угрожать жизни американских граждан и обвинил в этом президента Байдена. Карлсон подчеркнул, что действующий президент, находясь в сложной политической ситуации, инициировал конфликт с одной из самых опасных стран мира, что ставит под угрозу жизни людей.