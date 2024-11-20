На Украине поблагодарили Такера Карлсона, раскрывающего правду об СВО
Панченко: Власти пытаются убедить украинцев, что Трамп хочет эскалации
Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © flickr / Gage Skidmore
Власти Украины пытаются убедить население в том, что Джо Байден принял решение о разрешении ударов по территории России с использованием ракет ATACMS совместно с будущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.
Она выразила благодарность журналисту Такеру Карлсону, который отметил, что такой шаг со стороны Вашингтона может угрожать жизни американских граждан и обвинил в этом президента Байдена. Карлсон подчеркнул, что действующий президент, находясь в сложной политической ситуации, инициировал конфликт с одной из самых опасных стран мира, что ставит под угрозу жизни людей.
«Такер, спасибо тебе за благоразумие! На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?» — написала журналистка.
Напомним, 19 ноября Киев получил от президента США Джо Байдена долгожданное разрешение на удары вглубь РФ американскими ракетами. Практически сразу ВСУ попытались атаковать Брянскую область при помощи дальнобойных ATACMS, пострадавших нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подобная атака со стороны Украины стала сигналом того, что Запад хочет дальнейшей эскалации конфликта.